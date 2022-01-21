Политика

Зеленский рассказал, какой город Украины РФ может захватить Россия

России для нападения лишь нужен повод

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В случае дальнейшей эскалации военного конфликта со стороны России, она может захватит Харьков. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post, передает УРА-Информ.

«Я скажу реально, если Россия решит усилить их эскалацию, конечно, она это сделает на тех территориях, где исторически проживают люди, которые имели родственные связи с РФ. Харьков, который находится под контролем правительства Украины, может быть оккупирован», — заявил Зеленский.

Путину для нападения, как подчеркнул Зеленский, лишь нужен повод. Такие действия со стороны Москвы будут означать начало крупномасштабной войны.

«Скажут, что защищают русскоязычное население. После оккупации Крыма мы понимаем, что это возможно и может произойти. Но я не знаю, что они собираются делать, потому что это большие города. В Харькове проживает более 1 млн жителей», — добавил украинский президент.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация потребовала от НАТО не только отказ от вступления Украины и Грузии в Альянс, но и также вывод своих сил из Болгарии и Румынии. 

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