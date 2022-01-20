Путин нашел союзника в противостоянии с США

Стало известно какая страна предложила Российской Федерации вместе противостоять Соединённым Штатам Америки.

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Об этой информации сообщил Rbc, передает Ura-inform.

В Кремле девятнадцатого января, в среду, состоялись переговоры российского президента Владимира Путина с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси. В ходе данных переговоров президентом исламского государства было рассказано о сорокалетнем опыте противостояний с США. А так же было предложено Главе Кремля укрепить двухсторонние отношения между странами на фоне усиливающейся конфронтации с Западом.

«В сегодняшних условиях, когда идет противостояние односторонним действиям Запада, в том числе США, мы можем создать синергию в нашем взаимодействии. Мы больше сорока лет уже противостоим американцам. И мы никогда не остановим прогресс и развитие страны из-за санкций или из-за угроз»,-заявил иранский лидер.



Путиным, в свою очередь, было подтверждено «плотное сотрудничество» РФ и Ирана на международной арене. Помимо этого, президентом РФ было рассказано о временном соглашении, которое касается развития отношений между Ираном и Евразийским экономическим сообществом, а также выразил надежду на создание зоны свободной торговли.

Напомним, ранее сообщалось, Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию — что он задумал.