Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию — что он задумал

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить в ближайшее время Киев для проведения переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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Об этой информации сообщил Dialog, передает Ura-inform

Президент Турции пригласил Главу Кремля Владимира Путина и Владимира Зеленского на встречу в Турции. Таким способом Эрдоган хочет попытаться «уладить разногласия» между Российской Федерацией и Украиной.

Так же он заявил, что Турция выражает готовность выступить в любой роли, для того чтобы была понижена напряженность между Москвой и Киевом.

Представителем турецкого лидера Ибрагимом Калыном было отмечено, что Эрдоган проведёт переговоры как с президентом России Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Более того, президент Турции даже пригласил обеих Глав держав приехать в Турцию, если они захотят встретиться и разобраться в своих проблемах и разногласиях, добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, Каспаров рассказал, что сдерживает Путина от полномасштабного вторжения в Украину.