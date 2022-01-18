Суд над Порошенко: жена прокомментировала обвинения в адрес мужа

Порошенко Марина очень волнуется

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Жена бывшего президента Украины Петра Порошенко Марина, которого обвиняют в государственной измене крайне переживает, так как не верит в справедливость решения Печерского суда. Об этом она сообщила в интервью украинским СМИ, передает УРА-Информ.

«Как жена, как человек я очень волнуюсь. Я волнуюсь, потому что я не верю нашему суду. Я не верю, что решение будет справедливым. Если бы они были демократическими и незаангажированными, они бы даже не начинали это дело. Оно пустое», — отметила Марина Порошенко.

Ранее сообщалось, что лидером партии «Европейская Солидарность» Петром Порошенко, накануне своего возвращения в Украину шестнадцатого января, в ходе брифинга в Варшаве, были раскрыты фамилии «заказчика» и «организатора» его уголовного дела.