Ярош ответил, какая страна в ЕС против Украины: неожиданный ответ

Советником Главнокомандующего ВСУ Дмитрием Ярошем на своей странице в «Фейсбук» была названа страна, занимающая наиболее антиукраинскую позицию в ЕС.

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Об этой информации сообщил Facebook Ярош, передает Ura-inform.

Командующим УДА был опубликован пост, в котором он подверг резкой критике власти Германии, а также им было заявлено, что именно ФРГ на данный момент и является той страной, которая занимает наиболее антиукраинскую позицию в Европе.

Ярош обвинил Официальный Берлин в сотрудничестве с Российской Федерацией на фоне агрессивной политики Кремля и агрессии против украинского государства.

С его слов, именно со стороны Германии блокируются поставки вооружения в Украину, оказывается давление на украинскую власть с целью выполнения Минских соглашений и вместе с Москвой они строят газопровод в обход Украины.

«Германия блокирует поставки вооружения Украине. Она принуждает под «дудку» президента РФ выполнять нелегитимные Минские договоренности. Она прокладывает российские «газовые потоки». Она хочет ликвидировать будущего геополитического конкурента в Европе, не допустив создания Балто-Черноморского союза и так далее», — заявил Ярош.





Напомним, ранее сообщалось, Столтенберг рассказал, кто должен проявить гибкость в противостоянии между Украиной и Россией.