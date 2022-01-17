Столтенберг рассказал, кто должен проявить гибкость в противостоянии между Украиной и Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью CBC News что для снижения напряженности у украинских границ гибкость должна быть проявлена со стороны РФ.

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Об этой информации сообщил Pravda, передает Ura-inform

По его словам, так как Россией был вызван нынешний кризис и угроза начала военных действий в Европе она и должна проявить гибкость для того, чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию.

На заданный Столтенбергу вопрос, должно ли правительство Украины делать больше в рамках уже существующих Минских договоренностей для предотвращения новой войны в Европе, он ответил:

«Агрессором является Российская Федерация… И ждать, что жертва агрессии должна снизить эскалацию — значит, действительно представлять все это несколько странным, перевернутым образом».

По его мнению, несмотря на то, что это РФ должна принять меры для деэскалации, Североатлантический Альянс по-прежнему готов к переговорному процессу с Кремлём.

«Диалоги, разговоры, переговоры не являются признаком слабости, а являются признаком силы» , — резюмировал Столтенберг.

Напомним, ранее сообщалось, Россия снова потребовала письменных ответов на свой ультиматум по поводу не расширения НАТО.