Порошенко назвал «заказчика» и «организатора» его сфабрикованного дела в Украине

Лидером партии «Европейская Солидарность» Петром Порошенко, накануне своего возвращения в Украину шестнадцатого января, в ходе брифинга в Варшаве, были раскрыты фамилии «заказчика» и «организатора» его уголовного дела.

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Об этой информации сообщили «Прямой», передает Ura-inform.

Он заявил, что его преемник, нынешний президент Украины Владимир Зеленский является архитектором дел против него, курирующим этот процесс, а также несущим ответственность за него. А «заказчик»- Игорь Коломойский.



«По имеющейся у меня информации, заказчиком выступает Коломойский. Я это утверждаю авторитетно – это месть за ПриватБанк, месть за все эти вещи», – сказал Порошенко.



Пятым президентом Украины было акцентировано внимание на том, что Коломойского подозревают в краже свыше 10 миллиардов долларов США, выводе и отмывании средств, коррупции, мошенничестве и прочем. Но, несмотря на всё вышеупомянутое, подозрений ему объявлено не было.

«Коломойский у нас очень активно вместе с Зеленским зарабатывает. Связывает их… уже есть абсолютно четкие документы по Pandora Papers. И это только первая серия. Господин Зеленский, ждите «видосиков». И это буду делать не я», – резюмировал Порошенко.



Напомним, ранее сообщалось, Гордон предрек незавидную судьбу Порошенко: журналист сказал, как будет действовать Запад.