Политолог спрогнозировал дату начала войны между Россией и Украиной

Иностранные политологи считают, что РФ перейдёт к военной агрессии против украинского государства уже в ближайшее время.

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Об этой информации сообщил Segodnya, передает Ura-inform.

Турецким политическим экспертом Арданом Зентюрком было заявлено, что со стороны России может быть предпринята вооруженная агрессия против Украины уже через неделю, то есть с 21 января.

С его слов, на это намекнул министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Когда он говорил о том, что «Москва ожидает на письменной ответ США и НАТО на предложения с российской стороны, касающихся гарантий безопасности».

«С всеми странами, являющиеся членами НАТО, в том числе Турцией, была договорённость о том, что «никто не может решать за какое-либо государство имеет она право или нет становиться членом Североатлантического альянса». То есть, таким образом, блок отверг предложение Москвы. И именно по этой причине Россией в последний раз был дан срок» — полагает эксперт.

С иной стороны, вчера между президентом Турции Реджеомп Эрдогаганом и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном были проведены телефонные переговоры. Зентюрк полагает, что со стороны Джонсона была просьба к турецкому лидеру поговорить с коллегами из Украины и РФ с целью выяснить и понять, не выйдет ли ситуация из-под контроля.

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