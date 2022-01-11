Савченко заявляет об угрозе Третьей мировой войны: «Вопрос трёх дней»

Все может решиться после переговоров Москвы с США, НАТО и ОБСЕ, так как со Штатами у России уже ничего не вышло, считает Савченко.

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Об этой информации сообщили Segodnya, передает Ura-inform.

Бывшим депутатом Верховной Рады Надеждой Савченко в одном из теле эфиров украинского телевидения было заявлено, что если РФ в течение ближайших дней не сможет договориться с Западом, то есть большая вероятность нового Карибского кризиса.

Более того, Савченко не исключает варианта, что он может перерасти в гибридную Третью мировую войну. Она подчеркнула, что сейчас заметно повысилась воинственная риторика, а также выросли ставки, потому и дальнейшее развитие событий будет зависеть от договорённостей Москвы с Западом.

«Так как жить постоянно в таком стрессе весь мир не может. Когда постоянно идёт повышение ставок… Рано или поздно у кого-то могут сдать нервы и где-то оно может взорваться … По моему мнению, если им за эти 3 дня не удастся договорятся, то я не исключаю Третью мировую войну, а вот в какой гибридной форме она будет всем нам остается только догадываться».

Напомним, ранее сообщалось, Смешко объяснил чего ждать Украине от переговоров США и России