Предстоящее нападения на Украину: эксперт назвал главный признак

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину

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Основным признаком нового вторжения Российской Федерации в Украину станет накопление ее войск в 50-километровой зоне вдоль украинской границы. Такое мнение в эфире телеканала «Украина 24» озвучил военный эксперт Олег Жданов, передает УРА-Информ.

«Дело в том, что ту карту, которую представил The Washinghton Post — это карта пунктов постоянной дислокации войск. Они там находятся уже десятки лет, еще до 2014-го. Это так называемые „зимние квартиры“, мы знали об их существовании», — считает Жданов.

Активную стадию подготовки России к войне, как подчеркнул Жданов, можно определить по общепринятым разведывательным признакам.

«Первый признак — это накопление материально-технических средств вдоль границ той страны, против которой готовится агрессия. Вывод частей на полигоны, их доукомплектование до штата военного времени, проведение учений и накопление человеческого ресурса. Вот когда они будут накапливаться в 50-километровой зоне вдоль нашей границы, туда выводить части в районы оперативного назначения, тогда мы будем понимать, что Россия переходит на военные рельсы», — уточнил Жданов.

Конфронтация РФ с Западом, как спрогнозировал Жданов, будет обострять на ситуацию на оккупированном Донбассе.

«На фронте будут ощущать возможное увеличение количества обстрелов и увеличение их огневой мощи в плане нанесения нам потерь. К сожалению, ситуация переходит в более конфронтационную на линии разграничения», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что подконтрольные временно оккупированным территориям паблики активно агитируют мужчин из ОРДО идти служить в «армию ДНР».