Политика

Россия приняла новое решение по главам «Л/ДНР»: стало известно, что произойдёт

Паблками публикуются скриншоты распоряжения проекта а также приложения к уставу «Единой России», в который внесли изменения.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Из данного документа следует, что теперь в отделения партий в Ростове могут вступать граждане Украины, Молдовы и Беларуси.

В партии «Единая Россия было принято решение о включении в её ряды по сто чиновников из «руководителей» так называемых «Л/ДНР». Из сообщений местных Телегамм-каналов соответствующие бланки с заявлениями якобы уже отправили в «республики».

Так же источником проекта в аппарате партии сделали подтверждение, что «Единая Россия» готовится принять в ряды и «глав Л/ДНР»:

«Если данные являются достоверными, то эта ситуация будет свидетельствовать о том, что госдеятели «Л/ДНР» теперь официально будут включены во внутриполитическую жизнь Российской Федерации. Следует отметить, что на этом фоне приезд на Донбасс генерального секретаря «Единой России» Турчака, на данный момент можно рассматривать не как часть предвыборной кампании , а как элемент стратегии, реализуемой по приказу первых лиц» .

Напомним, ранее сообщалось, Почему до сих пор не открыли КПВВ на Донбассе: Сивохо назвал причину

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