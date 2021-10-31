Политика

У Эрдогана выдвинули жесткое требование Украине из-за скандала с «Bayraktar»

В ходе пресс-конференции Главе Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после того, как он встретился с российским коллегой Сергеем Лавровым, был задан вопрос о недавнем применении беспилотника «Байрактар» на Востоке Украины

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Об этой информации сообщила Liga, передает Ura-inform.

Он ответил, что возмущен тем, что Турции предъявляют обвинения в использовании данного дрона на Донбассе. Так же он подчеркнул, что Украиной не должно использоваться имя Турции в связи с этим оружием:

«Если какая-либо страна закупает у нас какое-либо оружие, то это уже не является турецким продуктом. Оно может быть изготовлено в Турции, но уже считается собственностью Украины. И обвинять Анкару в этом нельзя»,-заявил Чавушоглу.

Так же он сделал дополнение, что «Украина должна перестать пользоваться нашим именем».

При этом Чавушоглу также поставил на место РФ  после её скандальных упрёков:

«Когда мы ведём борьбу с  терроризмом в различных странах нам приходиться сталкиваться с различным оружием, производимых в разных странах, в том числе и с российским. Но мы же предъявляем никаких обвинений в её сторону»,-резюмировал чиновник.


Напомним, ранее сообщалось, Чиновники в США И Европе встревожены: Россия возобновила наращивание войск на границе с Украиной .

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