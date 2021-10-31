Байден заявил о важности поддержки Украины

Американским лидером Джо Байденом в ходе встречи с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель и кандидат на пост главы немецкого правительства Олафом Шольцем был поднят вопрос касательно поддержки Украины

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Эту информацию сообщил Rbc, передает Ura-inform.

Байден поздравил Меркель с более чем шестнадцатилетним руководством по вопросам, которые имеют важное значение как для общей безопасности и процветания , а также для трансатлантических отношений.

«Байденом была подчёркнуто насколько важно продолжать работу по реализации Совместных заявлений Америки и Германии о оказании поддержки Украине а также энергетической безопасности Европы, дабы Российская Федерация не манипулировала потоками голубого топлива в своих целях»,-сказано в сообщении.

Стороны также обсудили сложившуюся ситуацию в Афганистане, в том числе и о продолжении усилий обеспечения гуманитарной помощи. Президент США выразил благодарность Германии за принятие ею тридцати пяти тысяч беженцев из Афганистана, переехавших в Америку.

Напомним, ранее сообщалось, Меркель рассказала, чем планирует заниматься после ухода из политики