Политика

Заменят ли Кравчука на Лёвочкина в составе ТКГ: Арестович дал окончательный ответ

На протяжении недели, многими Telegram -каналами и некоторыми политологами активно обсуждалась вероятность замены в составе ТКГ болеющего Леонида Кравчука на высокопоставленного чиновника времён Януковича Сергея Лёвочкина.

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Об этой информации сообщил Dialog, передает Ura-inform.

Внештатным советником президента Украины Алексеем Арестовичем,  был дан окончательный ответ, будут ли изменения в составе украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе. А также ним была поставлена точка в распространении информации, которая не соответствует действительности и является неправдивой:

«Вице-премьером и первым заместителем главы делегации Алексеем Резниковым были специально развенчаны эти слухи. Это служит элементом информационного противостояние внутри Украины, а возможно даже также и присутствием российского следа «.

Со слов Арестовича, экс-президент Украины Леонид Кравчук на данный момент ещё продолжает реабилитацию в одной из немецких клиник. Скорее всего, до окончания нынешнего года он ещё не сможет приступить к работе в ТКГ. На данный момент его временно заменяет заместитель Кравчука Александр Мережко.

Напомним, ранее сообщалось, Россия поставила Ультиматум Украине в ТКГ: на чём настаивает Кремль

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