Реакция Кремля на изменившуюся позицию Запада в отношении Украины: комментарии Пионтковского

Российским политологом Андреем Пионтковским в одном из эфиров «Радио Свобода» были даны комментарии недавних высказывании президента России Владимира Путина о его опасениях возможности появления ракет НАТО на территориях Украины.

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Эту информацию сообщил эфир «Радио Свобода» передает Ura-inform.

С его слов, после того как Российская Федерация оккупировала Крым и начала агрессию на Востоке Украины Запад начал постепенно оказывать украинской стороне реальную политическую, экономическую и военную поддержки. И такой сценарий, конечно, раздражает Кремль, добавил эксперт.

«Постепенно под большим давлением, после аннексии крымского полуострова и военной агрессии на Донбассе, постоянно поступающих угроз о полном уничтожении украинского государства Запад, в определённой степени начинает оказывать поддержку украинскому государству политической и экономических сферах. Так же они готовы поставлять в Украину современное военное вооружение. И эти действия Запада, безусловно, бесят Путина»,- сказал Пионтковский.

Так же он отметил, что это касается не только защиты Украины, но и обеспечения общей безопасности на фоне тех угроз, которые исходят из РФ, Китая и иных авторитарных стран.

«Своими диктаторскими режимами Росся и Китай бросили открытый вызов Западу. Они искренне поверили, что после ухода Америки из Афганистана как раз настал момент, когда можно сокрушить Запад, нанеся ему сразу 2 удара-подчинить Украину и захватить Тайвань»,- заявил политолог.

Напомним, ранее сообщалось, Россия поставила Ультиматум Украине в ТКГ: на чём настаивает Кремль.