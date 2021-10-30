Молдова и «Газпром» подписали прямой контракт: стали известны условия соглашения

Подписанное сторонами соглашение на поставку голубого топлива заключили на пять лет.

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Об этой информации сообщил Tsn, передает Ura-inform.

Переговоры между представителями «Газпрома» и «Молдовагаза» состоялись двадцать девятого октября в Санкт-Петербурге. И завершились продлением контракта по поставкам российского природного газа в Молдову с первого ноября 2021 года.

По сообщениям министерства инфраструктуры и регионального развития Молдовы, сторонами были достигнуты договорённости, касающиеся формулы цены, аудита долга «Молдова-ГАЗ» и дальнейших переговоров по его погашению.

Сообщается, что соглашение предусматривается пролонгация предыдущего газового контракта между «Газпромом» и «Моловагазом» ещё на пятилетний срок, взяв за основу формулу цены, которую предложила Молдова.

Ранее сообщалось, что долг Молдовы перед российским монополистом «Газпромом» составил более 709 миллионов долларов. Но молдавская сторона отказалась оплачивать данную задолженность, так как не имеют доступа к счетам и поэтому не могут проверить достоверность информации. Затем Кремль сделал предложение партнёрам скидку на голубое топливо взамен на отказ от курса на сближение с Европейским Союзом и реформирование энергетического рынка.

Напомним, ранее сообщалось, Опять без России: Молдова заключила новый контракт на поставку газа.