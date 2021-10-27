Карасёв рассказал, с чем связано нынешнее падение рейтинга Зеленского

Рейтинг Президента Украины Владимира Зеленского, из данных, предоставленным Киевским международным институтом социологии, упал ниже двадцати пяти процентов. Только за последний месяц он снизился более чем на восемь процентов. А вот рейтинг экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова за 0,5 года вырос почти вдвое.

Время чтения: 40 Секунд

Об этой информации сообщил Elentur, передает Ura-inform.

Украинским политологом Вадимом Карасёвым была высказана своя точка зрения, почему происходит падения главы государства.

С его слов, Зеленский начал вести политику давления, из-за которой он и теряет поддержку избирателей.

«Все процессы в стране происходят под давлением. Политика президента на данный момент и политика правящей власти, они также под давлением. Ними выдавливаются эти уступки по судам, по прокурорам САП. То же касается и патриотической общественности, которая выдавливает шаги на военном направлении, хотя ситуация тоже тупиковая — ни мира, который был обещан, ни войны», — заявил Карасев.

Также он отметил, что имитация и консолидация власти президентской вертикали через поляризацию не работает.

Напомним, ранее сообщалось, Новый президентский рейтинг показал неожиданный результат: стало известно, кто может стать лидером Украины.