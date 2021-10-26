Стало известно, почему Россия не торопится признавать ОРДЛО: депутат Госдумы назвал причину

Россией уже восьмой год даётся обещание боевикам на оккупированных территориях Донбасса, что РФ будут признаны псевдореспублики «Л/ДНР». Но далее обещаний дело не идёт. В одном из интервью депутатом Госдумы Российской Федерации Константином Затулиным было заявлено, по какой причине Россия не пойдёт на признание так называемых «республик».

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Об этой информации сообщил Dialog.ua, передает Ura-inform.

С его слов, с российской стороны это делается умышленно, дабы продолжать оказывать «влияние на внутренние украинские процессы». В противном случае, Россия дискредитирует себя как участника мирного разрешения конфликта на Донбассе. В Российской Федерации никогда не пойдут на такой шаг.

И это сразу же будет использовано для доказательства, что с российской стороны не выполняется данные ею гарантии, согласно Минских соглашений, и якобы она что-то замышляет против Минского процесса, добавил депутат.

«Признание «Л/ДНР» возможно, потребуется, но мы не должны в данном случае на данный момент выступать за это признание, перечеркивая, таким образом, собственные усилия по Минским соглашениям, подрывая вообще этот минский процесс со своей стороны», — сказал Затулин.

Ведь это послужит прямым доказательством того, что Кремль принимает непосредственное участие в военном конфликте на Донбассе.

Напомним, ранее сообщалось, Стало известно ещё о двух возможных претендентах на пост «главы ДНР».