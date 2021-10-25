В правительстве нашли способ сэкономить на субсидиях, пенсиях и соцвыплатах

В реестр будут внесены все виды социальных выплат

Время чтения: 49 Секунд

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль анонсировал полноценный запуск диджитализации социальной сферы с 2022 года. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Facebook премьера.

«С 2022 года в Украине полноценно заработает Единый социальный реестр. Состоится объединение десятка не связанных между собой реестров и информационных систем социальной сферы. …По подсчетам аналитиков, после полноценного запуска реестра государство будет экономить на социальных выплатах более 10 млрд грн. ежегодно», — отметил он.

Шмыгаль добавил, что дополнительные средства будут получены в результате экономии.



«Правительство сможет направить сэкономленные средства на повышение выплат тем, кто в этом действительно нуждается», – добавил глава правительства.

В реестр, как отметил глава Кбмина, будут внесены все виды социальных выплат, такие как субсидии, пенсионные выплаты, помощь по безработице и малообеспеченности.



«Также в него будут включены 125 административных услуг социального характера. Впервые на практике мы реализуем принцип единого социального окна для каждого человека, удобного и лишенного коррупции», – подчеркнул Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что глава Украины Владимир Зеленский пообещал населению страны, что стоимость газа для населения будет вполне адекватной.