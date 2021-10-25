В Кремле дали задание «главам ЛДНР»: в ТКГ рассказали подробности

На днях будет заседание ТКГ

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В оккупированном украинском Донецке пророссийские боевики снимают блокаду с миссии ОБСЕ. Об этом сообщил член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш, передает УРА-Информ.

«Я думаю, если поменяются позиции каких-то конкретных членов миссии, которые подверглись страху, могли опасаться за свою жизнь под давлением боевиков, это сразу проявится. Будем за этим наблюдать», — отметил он.

Гармаш также считает, что идею блокады СММ ОБСЕ членам НВФ подсказала Россия.

«Я уверен, что это Россия дала задание руководителям оккупационных администраций в Донецке, а они уже организовали эту акцию. То, что это они организовали, никем не скрывается. Более того, они действовали в нарушение комендантского часа, и находились там круглосуточно в нарушение противоэпидемических мер. Это им позволяли делать, и „полиция“, в которую обращались, говорила, что им можно. Соответственно, была санкция так называемых властей. Так что говорить, что это было выражение народного гнева или спонтанная акция, как писали в первый день, неправомерно», — добавил он.

Ранее сообщалось, что когда Россией делается вид, что она может начал полномасштабное вторжение в Украину, то это просто блеф.