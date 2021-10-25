Политика

В Кремле дали задание «главам ЛДНР»: в ТКГ рассказали подробности

На днях будет заседание ТКГ

Время чтения: 51 Секунд

В оккупированном украинском Донецке пророссийские боевики снимают блокаду с миссии ОБСЕ. Об этом сообщил член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш, передает УРА-Информ.

«Я думаю, если поменяются позиции каких-то конкретных членов миссии, которые подверглись страху, могли опасаться за свою жизнь под давлением боевиков, это сразу проявится. Будем за этим наблюдать», — отметил он.

Гармаш также считает, что идею блокады СММ ОБСЕ членам НВФ подсказала Россия.

«Я уверен, что это Россия дала задание руководителям оккупационных администраций в Донецке, а они уже организовали эту акцию. То, что это они организовали, никем не скрывается. Более того, они действовали в нарушение комендантского часа, и находились там круглосуточно в нарушение противоэпидемических мер. Это им позволяли делать, и „полиция“, в которую обращались, говорила, что им можно. Соответственно, была санкция так называемых властей. Так что говорить, что это было выражение народного гнева или спонтанная акция, как писали в первый день, неправомерно», — добавил он.

Ранее сообщалось, что когда Россией делается вид, что она может начал полномасштабное вторжение в Украину, то это просто блеф.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Стало известно ещё о двух возможных претендентах на пост «главы ДНР»

В так называемой «ДНР» уже давно поговаривают что российская власть хочет сменить действующего «главу республики» Дениса Пушилина.

В Польше предупреждают о «третьей мировой войне» со стороны ЕС

Премьер-министром Польши Матеушом Моравецким после последнего громкого конфликта , который произошел между официальной Варшавой и ЕС , было заявлено что Еврокомиссия приставила к его державе «пистолет к голове».

«Ключ лежит в Москве, решение за Путиным»: Данилов об окончании войны на Донбассе

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина приближается к вопросу о продлении закона об ОРДЛО.

России не стоит признавать «ЛДНР», — депутат Госдумы

Россия не выполняет никаких своих гарантий

В правительстве нашли способ сэкономить на субсидиях, пенсиях и соцвыплатах

В реестр будут внесены все виды социальных выплат

Российский политик предрек голод, каннибализм и продуктовые карточки в РФ

Жители России стали заложниками внешнеполитических игр Кремля