Литва выступила с обращением к ЕС с предложением относительно Украины

Лидером Литвы Гитанасом Науседой в канун саммита ЕС было озвучено предложение официальному Брюсселю, касающееся некоторых стран, среди которых была и Украина.

Время чтения: 39 Секунд

Об этой информации сообщил Dw.com, передает Ura-inform.

Он заявил, что Брюсселю необходимо предложить возможность полностью интегрироваться в единый рынок ЕС таким странам как Украина, Грузия и Молдова.

«Считаю очень важным послать чёткий сигнал для наших восточных соседних стран, что Европейский Союз выступает с готовностью к амбициозной стратегической политической деятельности в отношении стран «Восточных партнёрств»,- сказал чиновник.

Для иных стран «Восточного партнёрства», со слов Нуседа, необходим диалог о «выборочной» секторальной интеграции с ЕС.

«Нам нужно использовать саммит «Восточного партнёрства, который пройдёт в декабре, дабы дать мотивацию перечисленным державам продолжать движение реформирования, а также мотивировать граждан этих стран, чтобы они рассматривали Европейский союз как на регион, который выражает готовность принятия их в свой союз»,- резюмировал чиновник.



Напомним, ранее сообщалось, Кишинёв озвучил свой посыл для России из-за шантажа «Газпрома».