Зеленский предложил сделку Кремлю: чего от неё ждать Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением сделки Кремлю, которая позволила бы увеличить объёмы поставок голубого топлива в Европейские страны. Таким образом, Зеленский делает попытку выбить козырь у президента Российской Федерации Владимира Путина.

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Об этой информации сообщил Dalog, передает Ura-inform.

Украинская сторона предложила скидку в пятьдесят процентов на транзит газа помимо установленного договорм 40 миллиардов кубов.

«Мы делаем такое предложение РФ, чтобы получить эту дополнительную возможность для всех стран-потенциальных транзитёров. Если учитывать нынешний транзитный тариф, то я предполагаю, что скидку должны предоставить в размере пятидесяти процентов»,-пояснил Зеленский.

Ранее президентом Украины были выставлены обвинения к российской власти в организации ними газового кризиса в странах Европы. По мнению Киева, Кремль с умышленной целью не увеличивал объёмы поставок газа в страны Европейского Союза и таким образом, манипулируя ценами на фоне нехватки топлива. Таким образом, они пытались получить разрешение на ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2».

Бывшим парламентарием и журналистом Сергеем Лещенко было высказано предположение, что предложенная Киевом сделка станет выгодной не только Украине, но и лишит Кремля основного аргумента в ползу своего газопровода:

«Президент Украины пытается выбить козырь у Путина, что прокачка газа через украинские территории дороже, чем через «СП-2».



Напомним, ранее сообщалось, Россия выдвинула ЕС ультиматум: Европа не идёт на поводу у Кремля.