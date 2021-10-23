Политика

СМИ узнали о кадровых ротациях в министерствах : названы три фамилии

К концу октября нынешнего года в Кабмине возможны кадровые изменения. СМИ сообщили о трёх министерствах, в которых скоро будут новые руководители.

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Об этой информации сообщил 24tv, передает Ura-inform.

Коснётся это ведомства по вопросам временно оккупированных территорий, министерства оборонной сферы и социальной политики.

Президентской команде якобы не удалось привлечь кадры «со стороны», то есть специалистов, которые не являются действующими политиками или чиновниками. Поэтому кадровые вопросы происходят путем перемещения должностных лиц внутри системы..

Должность министра обороны было предложено главе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Алексею Резнику. Его место займёт народная избранница от «Слуги народа» Ирина Верещук.

Отстранить от должности министра социальной политики скоро должны и Марию Лазебную и отдать эту должность главе таможенной службы Павлу Рябкину.

Из утверждений издания все 3 кандидата не очень обрадовались данным предложениям. Поэтому, им дали время подумать до двадцать пятого октября.

Кадровые изменения в правительстве: СМИ назвали имена вероятных министров

Напомним, ранее сообщалось, Зеленский предложил сделку Кремлю: чего от неё ждать Украине.

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