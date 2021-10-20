Россия выдвинула ЕС ультиматум: Европа не идёт на поводу у Кремля

РФ выдвинул условие ЕС: если они не одобрят решение по «Северному потоку-2», то Кремль не будет поставлять им дополнительные объёмы голубого топлива.

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Об этой информации сообщил Dialog, передает Ura-inform

Чиновники из Европы не приняли условие, выдвинутое Россией, и не намерены рассматривать возможность подписания дальнейших стратегических сделок, связанных с дополнительными объемами газа, сообщил постпред Российской Федерации в Брюсселе Владимир Чижов.

На данный момент, Еврокомиссией ведётся дискуссия о переходе на «зелёную» энергетику. Но при этом Европейский Союз не способен запрещать державам в заключение газовых контрактов.

Так же заявил дипломат, сейчас европейскими политиками также обсуждается вопрос покупки газа на спотовых рынках.

Еще на прошлой неделе главой Министерства энергетики Николаем Шульгиновым было заявлено, что только исходя из новых стратегических сделок, будет возможно увеличение поставки газа в ЕС. Как стало известно по информации западных таблоидов, Россия не будет повышать поставки, пока Европейским Союзом не будет одобрен «Северны-поток-2».

Решение по сертификации газопровода будет оглашено не раньше января, после рассмотрения немецкого ФСА. Следующее слово за Еврокомиссией. Со слов американских аналитиков, чиновники России не хотят идти на компромисс просто так, они хотят чего-то взамен.

Кремль применяет давление на Европу для получения одобрения на работу потока «СП-2».



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