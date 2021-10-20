Россия официально признала участие граждан РФ в войне на Донбассе

Украинские представители пожелали РФ преодолеть и следующий барьер

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Украинская сторона в Трехсторонний контактной группе сообщила, что МИД России официально признал участие российских граждан в вооруженном конфликте на оккупированном украинском Донбассе. Об этом сообщили представители делегации, передает УРА-Информ.

«МИД РФ официально признал участие российских граждан в вооруженном конфликте на востоке Украины: Поздравляем российских представителей с этим мужественным шагом: признавать реальность после восьми лет последовательной лжи трудно», — отметили в украинской делегации.

Помимо этого, украинская сторона пожелала РФ признать и полную ответственность за вооруженный конфликт на оккупированном Донбассе.

«Это является главным залогом начала процесса реального мирного урегулирования. Еще раз поздравляем российский МИД и поддерживаем его руководство в их смелых шагах в пользу прекращения российской военной агрессии против Украины. Держитесь, мы знаем, как вам сейчас непросто», — добавили представители ТКГ.

Ранее сообщалось, что в Российской Федерации задержание боевика Андрея Косяка рассматривают, как «вероломные и провокационные действия».