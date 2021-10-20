Озвучены главные итоги встречи Зеленского и Остина

19 октября в Киеве прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского с министром обороны США Ллойдом Остином. Пресс-службой ОП был выпущен официальный релиз по итогам данной встречи.

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Об этой информации сообщила Пресс-служба ОП, передает Ura-inform.

Основной темой переговоров было более углублённое военное сотрудничество между Украиной и Америкой. Диалог был направлен на необходимость обеспечения безопасности Украины от российской агрессии.

Чуть раньше Остин сделал заявление, что Россия является главным виновником военного конфликта на Донбассе.

Говорили Зеленский с Остином и обменивались мнениями о безопасности восточных областей Украины, в черноморском регионе и Азовском море. Были затронуты также вопросы взаимодействия Украины с НАТО и поддержки Америки евроатлантических стремлений Украины.

«Америка остаётся для Украины основным партнёром в вопросах, касающихся безопасности и оборонной сферы»,- сказал Зеленский. Так же он дал обещание что Киев и далее будет вести работу по реформированию оборонного сектора Украины, придерживаясь стандартов НАТО.

Главой американского оборонного ведомства ,со своей стороны, было заявлено о том, что США и далее будут решительно поддерживать независимость и целостность Украины в её границ. В этом Остин заверил президента Украины Владимира Зеленского.



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