Политика

Озвучены главные итоги встречи Зеленского и Остина

19 октября в Киеве прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского с министром обороны США Ллойдом Остином. Пресс-службой ОП был выпущен официальный релиз по итогам данной встречи.

Время чтения: 48 Секунд

Об этой информации сообщила Пресс-служба ОП, передает Ura-inform.

Основной темой переговоров было более углублённое военное сотрудничество между Украиной и Америкой. Диалог был направлен на необходимость обеспечения безопасности Украины от российской агрессии.

Чуть раньше Остин сделал заявление, что Россия является главным виновником военного конфликта на Донбассе.

Говорили Зеленский с Остином и обменивались мнениями  о безопасности восточных областей Украины, в черноморском регионе и Азовском море. Были затронуты также вопросы взаимодействия Украины с НАТО и поддержки Америки евроатлантических стремлений Украины.

«Америка остаётся для Украины основным партнёром в вопросах, касающихся безопасности и оборонной сферы»,- сказал Зеленский. Так же он дал обещание что Киев и далее будет вести работу по реформированию оборонного сектора Украины, придерживаясь стандартов НАТО.

Главой американского оборонного ведомства ,со своей стороны, было заявлено о том, что США и далее будут решительно поддерживать независимость и целостность Украины в её границ. В этом Остин заверил президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, ранее сообщалось,Россия выдвинула ЕС ультиматум: Европа не идёт на поводу у Кремля

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Россия выдвинула ЕС ультиматум: Европа не идёт на поводу у Кремля

РФ выдвинул условие ЕС: если они не одобрят решение по «Северному потоку-2», то Кремль не будет поставлять им дополнительные объёмы голубого топлива.

Россия и Америка снова заговорили об Украине: стало известно, что недавно случилось

Главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым, во время брифинга, было заявлено о возобновлении переговоров США и России.

Крым — это Украина: Британия высказалась о переписи населения РФ

Великобритания считает Крым исключительно украинской территорией

Буймистер исключили из фракции «Слуга народа»

Буймистер была избрана в Раду по мажоритарному округу в Киеве

РФ начала эту войну, — Ллойд Остин

США продолжат оказывать Украине необходимую поддержку

В Украину приехал глава Пентагона с официальным визитом

Во время визита планируются встречи главы Пентагона с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Сергеем Тараном