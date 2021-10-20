Гордон озвучил кто «кормил» украинских радикалов: названы две фамилии

Украинским журналистом Дмитрием Гордоном в одном из телеэфиров украинской программы были названы фамилии людей, которые, по его мнению, финансировали украинских радикалов.

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Об этой информации сообщилU24 , передает Ura-inform.

Как сказал журналист, на заданный ему вопрос уважаемого писателя о том, что это за крайние националисты, которые выступают с лозунгами «Москаляку на гілляку!» и тому подобное, кто они такие?

На этот вопрос Гордон ответил писателю так:

«В Российской Федерации находятся 2 человека, которые могли бы ответить на данный вопрос. Могу назвать Виктора Януковича и Андрея Клюева. Эти люди, находясь во власти в течении всей своей сознательной жизни, «кормили» этих радикалов с двух рук. Снабжали их финансами для того чтобы они занимались проведением своей крайней правой риторикой.

Это делалась для того, дабы избиратели глядя на «отбитых» националистов, голосовали за Януковича».

Со слов Гордона они и делали выбор между крайними правыми, много раз судимыми и дважды сидевшим.

Так же журналист добавил, что только эти два человека, финансирующие многие годы крайние правые движения смогут поведать, как они это делали и в РФ и в Украине и всему миру, если у них возникнет такое желание.



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