Политика

Бородай дал новое обещание жителям ОРДЛО: стало известно, что скоро случится

По заявлениям так называемого экс-«премьера ДНР» , депутата Государственной Думы России Александра Бородая, неподконтрольную Украине часть Донбасса, якобы можно считать частью Российской Федерации

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Об этой информации сообщил Donpress,  передает Ura-inform.

Из его слов, главное что на данный момент для этого нужно сделать –это официально присоединить ОРДЛО в границы Российской Федерации:

«Мной будет отстаиваться максимальная интеграция так называемых «республик» в Россию. Они уже по факту являются частью Российской Федерации, осталось только это признать на юридическом уровне. И я буду прилагать все свои усилия для исправления этой ситуации». Я буду добиваться, чтобы ОРДЛО было на официальном уровне воссоединено с Россией.

В обещания Бородая также вошла работа по снятию таможенных преград между ОРДЛО и Российской Федерацией. Дабы местные жители обеих  «республик» и грузы не стояли больше  в огромных очередях на границе с Российской Федерацией.

Напомним, ранее сообщалось, Стало известно, в чём обвиняют  жители ОРДО Пушилина и « власть».

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