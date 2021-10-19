Пушилин выступил с требованиями к Украине и ОБСЕ: «Категорически недопустимая ситуация»

Так называемым «главой ДНР» Денисом Пушилиным было заявлено о своих требованиях к Украине и ОБСЕ подконтрольным НВФ СМИ.

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Об этой информации сообщил Donpress , передает Ura-inform.

С его слов, ситуацию, которая связана с задержанием одного из членов НВФ Андрея Косяка, можно считать категорически недопустимой.

«Наблюдается вопиющий акт агрессии-похищение человека, который имеет неприкосновенный статус наблюдателя, а в ОБСЕ делают заявление о личном не присутствии их сотрудника при этом происшествии. Так же этой причине отказываются отражать это в своих отчётах. Получается, что можно вообще сделать вид что ничего не произошло»,-заявил Пушилин.

Такую ситуацию, он называет «полностью неприемлемой позицией» и также добавляет, что по информации НВФ к Косяку якобы «применяют различного рода насилие, подвергают пыткам, проводят допросы, предъявляют обвинения, в которых он не виновен».

Так называемый «глава ДНР» выставил требования ОБСЕ и Украине:

«ОБСЕ нужно в ближайшее время занять активную и жёсткую позицию в сложившейся ситуации. А так же воспользоваться всеми инструментами влияния, которые у них есть в наличии на Киев, чтобы незамедлительно вернули Луганску Андрея Косяка и впредь не допускать таких ситуаций».

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