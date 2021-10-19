Политика

Пушилин выступил с требованиями к Украине и ОБСЕ: «Категорически недопустимая ситуация»

Так называемым «главой ДНР» Денисом Пушилиным было заявлено о своих требованиях к Украине и ОБСЕ подконтрольным НВФ СМИ.

Время чтения: 53 Секунд

Об этой информации сообщил Donpress ,  передает Ura-inform.

 С его слов, ситуацию, которая связана с задержанием одного из членов НВФ Андрея Косяка, можно считать категорически недопустимой.

«Наблюдается вопиющий акт агрессии-похищение человека, который имеет неприкосновенный статус наблюдателя, а в ОБСЕ делают заявление о личном не присутствии их сотрудника при этом происшествии. Так же этой причине отказываются отражать это в своих отчётах. Получается, что можно вообще сделать вид что ничего не произошло»,-заявил Пушилин.

Такую ситуацию, он называет «полностью неприемлемой позицией» и также добавляет, что по информации НВФ к Косяку якобы «применяют различного рода насилие, подвергают пыткам, проводят допросы, предъявляют обвинения, в которых он не виновен».

Так называемый «глава ДНР» выставил требования ОБСЕ и Украине:

 «ОБСЕ нужно в ближайшее время занять активную и жёсткую позицию в сложившейся ситуации. А так же воспользоваться всеми инструментами влияния, которые у них есть в наличии на Киев, чтобы незамедлительно вернули Луганску Андрея Косяка и впредь не допускать таких ситуаций».

Напомним, ранее сообщалось, В Госпогранслужбе объяснили будут ли штрафовать пенсионеров ОРДЛО, прибывших через Россию для оформления карт «Ощадбанка».

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Лукашенко назвал сроки очередной революции в РБ

Якобы будут использованы современные информационные технологии

Кличко инициирует создание районных рад в Киеве

Депутаты смогут лучше представлять интересы киевлян

РФ приостанавливает работу представительства при НАТО, — Лавров

НАТО уведомлена об ответных шагах РФ на высылку российских дипломатов при Альянсе

Берёза предрек дальнейший неутешительный путь Украине если Зеленский назначит «своего» главу КГГА

Украинский политик Борислав Берёза считает, что на данный момент определяется путь, каким будет идти страна.

Досрочные президентские выборы в Украине: в ОП описали ситуацию

Дата очередных выборов президента — 31 марта 2024 года

«Системный подрыв полномочия Миссии»: в ТКГ отреагировали на блокирование работы ОБСЕ

Двое суток базы СММ ОБСЕ в неподконтрольных Украине Донецке и Горловке были блокированы