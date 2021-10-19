Крым — это Украина: Британия высказалась о переписи населения РФ

Великобритания считает Крым исключительно украинской территорией

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Великобритания осудила решение Российской Федерации провести перепись населения своего государства на территории оккупированного украинского полуострова Крыма. Также в посольстве заявили, что Великобритания считает Крым исключительно украинской территорией. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявлении британского посольства в Киеве в Twitter.

«Планы России по проведению переписи населения в Крыму не меняют того факта, что Крым — это Украина. Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что виновником вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях Донбасса является Российская Федерация.