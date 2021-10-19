Политика

Буймистер исключили из фракции «Слуга народа»

Буймистер была избрана в Раду по мажоритарному округу в Киеве

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Фракция «Слуга народа» исключила народного депутата Людмилу Буймистер из своего состава. Об этом сообщил на заседании ВРУ спикер парламента Руслан Стефанчук, передает УРА-Информ.

«Пришла информация от фракции «Слуга народа», которая говорит о том, что в соответствии с ч. 3 ст. 60 закона «О регламенте Верховной Рады» сообщаем об исключении из состава депутатской фракции политической партии «Слуга народа» в Верховной Раде IX созыва народного депутата Буймистер Людмилу Анатольевну. Информация оформлена письмом», – подчеркнул Стефанчук.

Ранее сообщалось, что 19 октября в Украину прибыл министр обороны США Ллойд Остин.

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