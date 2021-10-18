Политика

В Кремле сказали какие меры будут предпринимать если Украина вступит в НАТО

Кремль резко отреагировал на возможное вступление Украины в НАТО. Пресс-секретарём президента Российской Федерации Димитрием Песковым было заявлено на брифинге что это бы могло стать худшим сценарием.

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Об этой информации сообщил Censor ,  передает Ura-inform.

С его слов, до того, как российские войска переместились к граничащим территориям Украины там проводили масштабные военные учения НАТО , которые проводились вблизи с границей Российской Федерацией.

Так же Песковым был дан комментарий по поводу возможного вступления Украины в международный альянс НАТО и озвучены действия, которые будет предпринимать Россия в этом случае.

«Тогда это будет сценарий, выходящий за «красные линии» национальных интересов Российской Федерации, о которых не так давно говорил президент России Владимир Путин. В таком случае это может подтолкнуть Москву к принятию активных мер, дыбы обеспечить свою собственную безопасность»,-заявил Песков.

Напомним ранее сообщалось, Госдеп выставил новое требование Зеленскому: инсайдер ОП сказал, что задумали на Западе

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