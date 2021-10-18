Политика

РФ приостанавливает работу представительства при НАТО, — Лавров

НАТО уведомлена об ответных шагах РФ на высылку российских дипломатов при Альянсе

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Российская Федерация уже с первого ноября приостановит работу своего постпредства при НАТО. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление главы МИД России Сергея Лаврова.

«В ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе работу главного военного представителя, наверное, с 1 ноября или, может быть, это займет еще несколько дней», — отметил российский министр.

НАТО, по словам Лаврова, уже была уведомлена об ответных шагах России на высылку дипломатов при Альянсе.

«Если у натовцев возникнут какие-то экстренные дела, то они могут обращаться по этим вопросам к нашему послу в Бельгии, который обеспечивает двусторонние отношения между РФ и Королевством Бельгия», — добавил он.

Ранее сообщалось, что оформить СНИЛС, а также учетную запись на портале Государственных слуг, не выезжая из оккупированного Донецка в Российскую Федерацию, возможно только до 15 ноября.

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