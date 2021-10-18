Досрочные президентские выборы в Украине: в ОП описали ситуацию

Дата очередных выборов президента — 31 марта 2024 года

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В команде главы украинского государства Владимира Зеленского заявили о том, что планов по досрочным президентским выборам на территории страны пока что нет. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на материалы РБК.

«Досрочные выборы нужны, когда есть какой-то кризис, который можно разрешить только таким путем. Сейчас таких кризисов нет, досрочные президентские выборы просто нецелесообразны», — сообщил собеседник издания в Офисе президента Украины.

Избирательный кодекс, как отметил источник, прямо запрещает президенту, чьи полномочия были досрочно прекращены, идти на грядущие выборы.

«Если мы начнем эту норму менять, то абсолютно каждый догадается, что мы задумали», — — добавил источник в правительстве.

Ранее сообщалось, что глава Украины Владимир Зеленский пообещал населению страны, что стоимость газа для населения будет вполне адекватной.