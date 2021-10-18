Политика

Досрочные президентские выборы в Украине: в ОП описали ситуацию

Дата очередных выборов президента — 31 марта 2024 года

Время чтения: 34 Секунд

В команде главы украинского государства Владимира Зеленского заявили о том, что планов по досрочным президентским выборам на территории страны пока что нет. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на материалы РБК.

«Досрочные выборы нужны, когда есть какой-то кризис, который можно разрешить только таким путем. Сейчас таких кризисов нет, досрочные президентские выборы просто нецелесообразны», — сообщил собеседник издания в Офисе президента Украины.

Избирательный кодекс, как отметил источник, прямо запрещает президенту, чьи полномочия были досрочно прекращены, идти на грядущие выборы.

«Если мы начнем эту норму менять, то абсолютно каждый догадается, что мы задумали», — — добавил источник в правительстве.

Ранее сообщалось, что глава Украины Владимир Зеленский пообещал населению страны, что стоимость газа для населения будет вполне адекватной.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Берёза предрек дальнейший неутешительный путь Украине если Зеленский назначит «своего» главу КГГА

Украинский политик Борислав Берёза считает, что на данный момент определяется путь, каким будет идти страна.

«Системный подрыв полномочия Миссии»: в ТКГ отреагировали на блокирование работы ОБСЕ

Двое суток базы СММ ОБСЕ в неподконтрольных Украине Донецке и Горловке были блокированы

Медведчук отреагировал на предложение Зеленского, касательно обмена

Медведчук считает, что на него в правительстве оказывается незаконное давление

В Кремле сказали какие меры будут предпринимать если Украина вступит в НАТО

Кремль резко отреагировал на возможное вступление Украины в НАТО. Пресс-секретарём президента Российской Федерации Димитрием Песковым было заявлено на брифинге что это бы могло стать худшим сценарием.

Медведчука могут обменять, но есть условие, — Зеленский

Господин Медведчук — гражданин Украины, и к нему применяется украинское законодательство

Зеленский впервые прокомментировал офшорный скандал вокруг него

Зеленский не стал отрицать, что в 2012 году использовал оффшорные компании