Политика

Берёза предрек дальнейший неутешительный путь Украине если Зеленский назначит «своего» главу КГГА

Украинский политик Борислав Берёза считает, что на данный момент определяется путь, каким будет идти страна.

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Об этой информации сообщил Ukranews ,передает Ura-inform.

По его мнению, если президентом Украины Владимиром Зеленским будет разделена должность мэра Киева и главу КГГА от властей, которую изберут жители Киева, ничего не будет зависеть. Так как столицей будет руководить не киевляне а «человек Зеленского».

Такое заявление Берёза сделал в своём телеграмм-канале в ходе обсуждения местных эстонских выборов в воскресенье.

«У меня была дискуссия с местными политическими силами по поводу попытки Зеленского разделять пост мера и главу КГГА, дабы их заняли разные люди. Это приведёт к тому, что мэр станет «английской королевой», а все финансовые ресурсы и власть будут у человека Зеленского, которого назначат главой КМДА. И тогда бороться за пост мера не будет иметь смысла, так как у него не будет ни полномочий ни возможности делать что-то для столицы»,-сказал политик.

Так же он отметил, что эстонскими политиками было заявлено, что после такого разделения должностей ситуацию в Украине станет похожей на ситуацию тоталитарных стран.

«Такую ситуацию мы наблюдаем в РФ и Таджикистане. Наверное их путь вам ближе»,-процитировал политик эстонских собеседников.

А ведь они правы, и только от нас зависит, пойдём мы по пути России или по европейскому пути. Но пока нас тянут в азиатскую советщину», резюмировал Берёза.

Напомним, ранее сообщалось, В Кремле сказали какие меры будут предпринимать если Украина вступит в НАТО.

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