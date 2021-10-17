«Кремль публично выставил Вашингтону ультиматум по украинскому вопросу»: Пионтковский сказал, что ждёт Украину

Своим мнением поделился в одном из телевизионных эфиров политолог из России Андрей Пионтковский.

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Об этой информации сообщил Dialog, передает Ura-inform.

Со слов политолога ,опубликованная председателем Совбеза Российской Федерации Дмитрием Медведевым скандальная статья служит ультиматумом Америке и запугиванием Украины.

И то, что она вышла в период визита в РФ заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд нельзя считать случайностью, пояснил эксперт. Таким образом, Кремль публично выставил ультиматум Вашингтону по украинскому вопросу, считает политолог.



«Статья появилась не случайно и является частью ультиматума. Он заключался в том, чтобы Америка «надавила» на Киев согласиться пойти на российскую интерпретацию Минских соглашений. Это служит крайней формой запугивания, а также объявлением войны. Так отчаянно Россия пытается продвигать свою стратегию. Их целью служит разложение Украины изнутри»,-заявил Пионтковский.

«США не «сольют « Украину, так как она сама никогда не сделает этого. И это понимают американские политики. Украине окажут поддержку, в том числе дабы остудить китайские аппетиты по отношению к Тайваню»,-резюмировал политолог.

Напомним, ранее сообщалось, У Зеленского рассказали о подготовке к полномасштабной войне.