Заместителем председателя совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым бала обнародована статья о сложных взаимоотношениях между Москвой и Киевом на фоне визита высокопоставленной чиновницы из США Виктории Нуланд.

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Об этой информации сообщили росСМИ , передает Ura-inform.

Как считает украинский эксперт Михаил Погребинский, данный материал может служить неким предостережением для заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, если она будет пытаться убедить власти России пойти на некие уступки Киеву.

Но, по его мнению, основой её миссии служит стремление Соединённых Штатов Америки в поиске формата, который поможет взаимодействовать с РФ, позволяющий противодействовать Китайской Народной Республике.

«Если её не будет предложено Кремлю нечто уникального, к примеру, решимости давления на Зеленского с целью принудить его выполнить некие условия в обмен на прагматическую позицию России по щепетильным вопросам для Америки, то результативным данный визит скорее всего, не будет», — заявил политолог.

Напомним, ранее сообщалось, Медведев опубликовал статью об Украине с критикой и оскорблениями в адрес руководства страны.