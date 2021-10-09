Украина призвала Запад больше давить на Россию из-за Беларуси: Эмине Джапарова

Так заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова. Текст данного заявления опубликован на сайте министерства иностранных дел.

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Об этой информации сообщил МИД Украины , передает Ura-inform.

Она призывает западные страны больше давить на РФ, так как она имеет большое влияние на Беларусь. Москва фактически превратила граничащую с Украиной страну в плацдарм, который служит для дестабилизации обстановки в Европейских странах, сказала чиновница.

Со слов Джапаровой, Минск почти полностью лишился суверенитета, благодаря России. РФ использует Беларусь в своих манипуляциях с мигрантами, специально пропуская их в страны Польши и Литвы, считает она.

«Вот почему Запад должен с большим усилием давить на РФ из-за её деяний по отношению к Беларуси», -сказала высокопоставленная чиновница.

Так же она отметила, что важным для Украины и Европы является суверенность и независимость Беларуси.

Но если будет и дальше продолжаться интеграция Беларуси с Россией, то это может спровоцировать появление на граничных территориях Украины и Европейского союза новой угрозы и вызовов, считает заместитель министра. Ещё учитывая то, что Беларусь и сейчас продолжает агрессию по нарушению прав человека и политические репрессии.

«Если говорить, что мы встревожены-это ничего не говорить. Мы продолжаем прилагать все наши усилия по освобождению украинских соотечественников, которых незаконно удерживают на территории Беларуси, а также защищаем их права»- резюмировала Джапарова.

Напомним, ранее сообщалось,Зеленский поставил Путину ультиматум: на чём настаивает президент Украины.