Политика

Стало известно, что предлагает Разумков депутатам, чтобы те не голосовали за его отставку

Он предлагает место в своей будущей партии

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В ближайшее время в Парламенте должны поставить на голосование за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Однако на данный момент продолжаются закулисные игры по этому вопросу.

Офис президента собирает голоса в Парламенте за отставку, в тоже время сам Разумков ищет депутатов, которые не поддержат это голосование. Стало известно, что предлагает сам пока еще действующий спикер парламентам депутатам, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

Источник в ОП рассказал, что Разумков предлагает всем «Слугам Народа» кто не проголосует за его отставку место в своей партии в проходном списке. Таким образом спикер хочет поднять ставки в противостояние с Офисом Президента и лично Владимиром Зеленским, который воспринимает действия Разумкова как личный вызов.

На Банковой уверены, что народные депутаты выберут свое благополучие сейчас, а не призрачное будущие в новом политическом проекте.

Ранее Разумков рассказал, могут ли у него забрать мандат.

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