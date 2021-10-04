Разумков рассказал, могут ли у него забрать мандат

Все может произойти

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Уже в ближайшее время спикер Парламента Дмитрий Разумков может потерять свою должность. Это случится, если депутаты поддержат его отставку в сессионном зале.

Если его отправят в отставку Разумков также может остаться и без депутатского мандата. Разумков заявляет, что по закону его не могут лишить мандата, но в общем – может быть всякое. Такое он ответил, когда на брифинге его спросили, могут ли у него забрать мандат после того, как депутаты проголосуют за его отставку, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

«Ну, по закону нет, а так – у нас разное бывает».

Разумков добавил, что голосование за его отставку в Парламенте пройдет «в стопроцентном соответствии» с регламентом Верховной Рады.

Чтобы отправить Разумкова в отставку необходимо 226 голосов народных депутатов. Если все так и произойдет, то Разумков заявил, что уйдет в отставку.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал главную ошибку Разумкова.