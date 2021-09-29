Серьезный разговор с Зеленским: Кулеба пригрозил Путину

Зеленский не ждет «доброй воли» Путина

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Украинское правительство и дальше продолжает работать над возможной двусторонней встречей президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УРА-Информ.

Главной целью украинской стороны явлется справедливый мир в Украине и деоккупация Донбасса и Крыма. Именно по-этому разговор глав двух государств будет жестким.

«Если такой разговор тет-а-тет состоится, я убежден, что президент Зеленский будет вести его с наступательных позиций. Для Владимира Путина это будет сложный разговор, ведь президент Украины очень хорошо знает наши „красные линии“ и будет жестко защищать национальные интересы Украины», — отметил Кулеба.

Зеленский, как уточнил глава МИД, не ждет «доброй воли» Путина.

«Украина ведет активную дипломатическую борьбу за возвращение Донбасса и Крыма на украинских условиях. Мы активно работаем с партнерами над организацией нормандского саммита и в целом созданием условий, которые заставят Кремль пойти на серьезные переговоры по прекращению агрессии», — добавил Кулеба.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встретиться с главой украинского государства Владимиром Зеленским Путину не дает некий «камень преткновения».