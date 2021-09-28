Увольнения в Кабмине: в правительстве назвали сроки

К началу съезда будут известны новые кандидаты на посты в Кабмине

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Верховная Рада Украины уже в первой декаде октября подымет вопрос кадровых перестановок в Кабинете министров. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление главы парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамию.

Вопросы изменений в правительстве, как отметил политик, все еще остаются актуальными.

Стоит отметить, что ранеее ротации в украинском Кабмине анонсировали на конец сентября:

«Мы чуть-чуть задерживаемся. Условно, это будет первая декада октября. И мы эти вопросы обсуждать будем в том числе», — подчеркнул Арахамия.

Уже к началу съезда, как подчеркнул политик, будут известны новые кандидаты на посты в Кабинет министров Украины.

Ранее сообщалось, что главе Кремля Владимиру Путину с президентом Украины Владимиром Зеленским для встречи нужна политическая воля.