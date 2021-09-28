Увольнения в Кабмине: в правительстве назвали сроки

К началу съезда будут известны новые кандидаты на посты в Кабмине
Верховная Рада Украины уже в первой декаде октября подымет вопрос кадровых перестановок в Кабинете министров. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление главы парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамию.
Вопросы изменений в правительстве, как отметил политик, все еще остаются актуальными.
Стоит отметить, что ранеее ротации в украинском Кабмине анонсировали на конец сентября:
«Мы чуть-чуть задерживаемся. Условно, это будет первая декада октября. И мы эти вопросы обсуждать будем в том числе», — подчеркнул Арахамия.
Уже к началу съезда, как подчеркнул политик, будут известны новые кандидаты на посты в Кабинет министров Украины.
Ранее сообщалось, что главе Кремля Владимиру Путину с президентом Украины Владимиром Зеленским для встречи нужна политическая воля.