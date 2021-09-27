Стало известно какую сумму Россия выделит на содержание ОРДЛО

Согласно утверждённой российским правительством «Программы ускоренного социально-экономического развития территорий на 2022-2024годы» названа цифра , которую планируют выделить на финансирование ОРДЛО.

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Об этой информации сообщило «Радио Свобода», передает Ura-inform.

Исходя из данных РФ, на территориях ОРДЛО живут где-то 2,9 млн человек, 38% -люди пенсионного возраста. При этом уровень средней зарплаты на неподконтрольных Украине территориях -15 000 рублей, и эта цифра на 20 000 рублей меньше чем в соседних российских областях.

И как стало известно, Кремль запланировал в ближайшие три года выделить на социальные и экономические потребности «республик» более 900 млрд рублей( примерно 330 млрд грн).

В планы Москвы входит что спустя 3 года к 2024 году уровень доходов жителей ОРДЛО поднимется до уровня показателей Ростовской области 2019 года.

Военное же содержание боевиков «ДНР» и «ЛНР» будет финансироваться из других источников.

Как показала украинская разведка, все полученные данные свидетельствуют о том что Российская Федерация своими действиями и сценариями делает всё чтобы интегрировать оккупированный Донбасс в российскую экономику.



Напомним, ранее сообщалось, Жителям ОРДЛО отменили выдачу важного документа: где его теперь можно получить.