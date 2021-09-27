Шольц, возглавляющий партию, победившую на выборах в Бундестаг сделал важное заявление для Украины

Главный оппонент Меркель Олаф Шольц лидер Социал-демократической партии Германии сегодня выступил с заявлением, которое имеет большее значение для Украины.

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Об этой информации сообщил Dialog, передает Ura-inform.

Со слов Шольца, он выступает за сбережения транспортировки газа через украинские территории.

«Касательно магистрального газопровода «Северный поток-2», строительные работы которого на данный момент завершены, то имеет большое значение чтобы все принимали во внимание обеспечение гарантий, связанный с его работой. А гарантией служит только то, что Украина обязана оставаться транзитером»-сказал Шольц.

Также он поддерживает антироссийскую риторику, касающуюся газовой сферы, заметив, что Кремль уже успел показать своё настоящее лицо.

С его слов, Германия должна удостовериться «что проблем с поставками голубого топлива не будет у стран в Восточной Европе с российской стороны» и только после выполнения этих условий сертифицирует запуск газопровода.

Напомним, ранее сообщалось, Президент Сербии поставил ультиматум НАТО дал 24 часа на реагирование: стали известны подробности.