Мафия планирует замах на премьер-министра Нидерландов

Марк Рютте получил дополнительную охрану

Время чтения: 42 Секунд

Наркомафия планирует замах на премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Глава правительства получил дополнительную защиту, поскольку ему угрожает опасность подвергнуться нападению или похищению, пишет УРА-Информ со ссылкой на De Telegraaf.

О том, что угроза реальна, свидетельствует значительное усиление прямой защиты премьер-министра, сообщает издание. Рютте охраняется специально обученными офицерами Королевской и дипломатической службы безопасности (DKDB).

Представитель Национальной прокуратуры отказался комментировать этот вопрос. Однако СМИ удалось установить, что Рютте какое-то время находился под наблюдением людей, связанных с марокканской наркомафией.

«Сначала идет жертва, а затем назначается удобное время для убийц», — сказал в понедельник телешоу Goedemorgen Nederland из De Telegraaf Мик ван Вели.

В правительственной информационной службе (РВД) не комментируют усиление защиты премьера. «Мы никогда не делаем заявлений о мерах безопасности самых важных людей в государстве», — сказал De Telegraaf представитель РВД.

Ранее мы сообщали, что наркомафия жестоко расправилась с блогером.