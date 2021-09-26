Европа ввела «противозаконные» санкции: Лавров обиделся на Запад

Европа, как считает глава МИД РФ, напрасно защищает право различных государств на самоопределение

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Глава МИД России Сергей Лавров обвинил западные страны в том, что якобы они привели в Украину свое правительство. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Лаврова на Генассамблее ООН.

Европа, как считает глава МИД РФ, напрасно защищает право различных государств на самоопределение. Также он негодует касательно того, что Европа таким образом не поддержала «референдум» в Крыму, который состоялся в 2014 году. Он считает, что тогда санкции были введены противозаконно.

Также жителей аннексированного Крыма, как считает Лавров, спасались от «ультрарадикалов», которые совершили «госпереворот» в Украине.

«То есть к власти в Киеве пришли „свои“, а их, по „западным правилам“, надо брать под защиту и выгораживать», — добавил глава МИД РФ.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил, почему Россия никогда не будет просить отмены санкций.