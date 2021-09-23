Украина с этого момента находится в еще большей опасности — президент Польши

Анджей Дуда раскритиковал европейские страны

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В своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН президент Польши Анджей Дуда затронул также и ситуацию в Украине.

Он отметил, что европейские страны не очень активно помогают Украине в вопросе Северного потока 2 и таким образом, ставят в Украину в тяжелое положение, пишет УРА-Информ со ссылкой на TVN.

Дуда пришел к выводу, что пандемия затмила другие драматические события в мире, которые поэтому отошли на второй план.

И все же пандемия не остановила войну на Украине, где с начала российской агрессии погибло более 13 тысяч человек и где одно государство захватило территорию другого государства, — отметил президент Польши.

— Как отреагировал богатый Север на эту трагедию борьбы украинского народа за независимость? Это было строительство огромного газопровода «Северный поток — 2», по которому российский газ пойдет в Западную Европу, что принесет агрессору еще миллиарды и полную беспомощность или даже безразличие к тому, что Украина с этого момента находится в еще большей опасности. сказал президент.

Он отметил, что недавно участвовал в саммите Крымской платформы в Киеве. «Я был одним из немногих лидеров богатого Севера. Я искал там тех, кто построил и одобрил строительство «Северного потока 2». Я их не нашел, — заявил Дуда.

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