Експерт назвав причини атаки Банкової на Розумівка і Кличко: а також про можливості нового політичного союзу

Політичний експерт Юрій Романенко поділився своєю думкою чому ОП шукає спосіб звільнення з посади мера Віталія Кличка, а Банкова нападає на Розумкова .

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Про цю інформацію повідомив Kyiv.comments, передає Ura-inform.

За словами експерта, мера столиці Володимира Кличка хочуть прибрати, щоб взяти під контроль всі процеси в Києві. А також, на думку Романенко, Кличко бачать як одного з головних конкурентів Зеленському на президентських виборах це не приховував і нинішній президент

Також експерт поділився чому з таким поспіхом хочуть усунути спікера Верховної Ради Димитрія Разумкова. «Легіст» якийз самого спочатку займав жёскую позицію до режиму санкцій почав дратувти Зеленського. А зараз, пологать експерт, спікер є перешкодою на шляху реалізації днетрівіального ходу дострокових президенських виборів.

Атака на Разумкова і Клчко проходять тому що що вони можуть перешкодити повної концентрації влади в руках у президента.

Романенко вважає, що ця ситауція може посприяти створенню нового полтітческого союзу з дилерами «УДАР» і спікерів Верховної Ради

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