Политика

Эксперт назвал причины атаки Банковой на Разумовка и Кличко: а также о возможности нового политического союза

Политический эксперт Юрий Романенко поделился своим мнение почему ОП ищет способ увольнения с должности мэра Виталия Кличко, а Банковая нападает на Разумовка.

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Об этой информации сообщил Kyiv.comments, передает Ura-inform.

Со слов эксперта, мэра столицы Владимира Кличко хотят убрать, чтобы взять под контроль все процессы в Киеве. А также, по мнению Романенко, Кличко видят как одного из главных конкурентов Зеленскому на президентских выборах. Это не скрывал и  нынешний президент.

Также эксперт поделился почему с такой спешкой хотят устранить спикера Верховной Рады Димитрия Разумкова. «Легист»  который изначально занимал жёсткую  позицию к режиму санкций этим начал раздражать Зеленского. А сейчас , полагает эксперт, спикер является помехой на пути реализации  нетривиального хода досрочных президентских выборов.

Атака на Разумкова и Кличко происходит потому что они могут помешать полной концентрации власти в руках у президента.

Романенко полагает, что эта ситуация может поспособствовать созданию нового политического союза  с лидером «УДАР»  и спикеров Верховной Рады.

Напомним, ранее сообщалось, Арахамия предположил свои версии покушения на авто Шефира, одну из них связывает с Россией

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