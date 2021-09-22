Покушения на Шефира: Зеленский озвучил свою версию

Это всего лишь одна из версий совершения этого нападения

Время чтения: 44 Секунд

Глава украинского государства Владимир Зеленский считает, что покушение на его помощника Сергея Шефира связано с изменениями, которые происходят в государстве. Об этом сообщает в своем комментарии телеканалу «Дом», передает УРА-Информ.

«С 2014 года таких шагов в отношении окружения президента не было. То есть, это говорит о реакции на реальные изменения в государстве, то, что мы хотим делать, и даже то, что еще не удалось. То есть это направление — оно было выбрано правильно», — отметил президент Украины.

К этому нападению, по версии президента, могут быть причастны группировки, которые ранее уже контролировали процессы на территории страны.

«Это говорит о том, что если раньше все контролировалось разными группами, то сегодня из рук это идет. Поэтому, я считаю это одной из вероятных версий произошедшего», — добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что шестой президент Украины Владимир Зеленский в связи с покушением на жизнь его первого помощника Сергея Шефира записал видеообращение из Нью-Йорка.